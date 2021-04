Colline smeraldo e... bonsai.

Tarzo nasconde angoli davvero suggestivi, lontani dal caos e ricchi di Natura. Trascorreremo un bel pomeriggio passeggiando immersi nei boschi che ora esplodono con uno spettacolo di colori! La natura si è risvegliata e le giornate hanno un fascino particolare. Partiremo dalla piccola frazione di Prapian e, attraverso sentieri tra i boschi e stradine secondari, arriveremo a Tarzo. Qui faremo tappa al bellissimo Giardino Museo Bonsai della Serenità, uno scrigno di biodiversità e un luogo dall'atmosfera magica. L'ingresso al Giardino è a pagamento.

Il rientro avverrà al tramonto, accompagnati anche da una luna piena che

RITROVO: ore 16.00 presso il Parco giochi di Prapian di Tarzo (Tarzo,TV)

DISLIVELLO: 300 m circa



LUNGHEZZA: 8 km circa

DURATA: 3 ore circa per la passeggiata. 1 ora circa per la visita al Giardino Museo Bonsai



COSTI: 15 euro adulti, 8 euro ragazzi tra i 18 e i 12 anni, gratis sotto i 12 anni. La quota comprende l'accompagnamento con Guida Ambientale Escursionistica abilitata e l'assicurazione RCT. Costo ingresso Giardino a parte

OBBLIGATORIA la prenotazione (POSTI LIMITATI) ai seguenti recapiti: (NO Facebook)

CELLULARE: 370 1389543 E-MAIL: naturalmenteguide@gmail.com

IMPORTANTE

in base al Decreto vigente se il Veneto permane in Zona ARANCIONE alle passeggiate possono partecipare gli abitanti del Comune in cui si svolge l'attività e i residenti in Comuni al di sotto dei 5000 abitanti, dentro ad un raggio di 30 km

Durante le uscite verranno seguite tutte le indicazioni previste dalla Legge per garantire la massima sicurezza alle persone. Si chiede ai partecipanti di portare con se una mascherina e del gel disinfettante per mani. Ogni dettaglio verrà comunque comunicato via email o tramite messaggio ai partecipanti al momento dell'iscrizione.

Sarà necessaria la collaborazione di tutti per una buona riuscita dell'attività

NOTE TECNICHE: Obbligatorio indossare scarpe con suola adatta a terreni accidentati. Si consiglia un abbigliamento comodo, a strati, k-way e cappellino per il sole. Utili i bastoncini da trekking. Portare scorta d'acqua e merenda al seguito. Eventuali farmaci salvavita o simili dovranno essere portati al seguito durante l'escursione. I minorenni possono partecipare solo se accompagnati da un adulto.



COME PARTECIPARE

Per partecipare alle escursioni è previsto l’obbligo della prenotazione da eseguirsi nelle modalità sopraindicate. Le escursioni verranno effettuate al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

I trasferimenti ai punti di partenza delle escursioni non sono organizzati e devono quindi essere effettuati con mezzi propri. Variazioni di programma possono essere decise a insindacabile giudizio della guida, nel caso in cui non vi siano le condizioni idonee a garantire un sufficiente grado di sicurezza.