Colleziona ben 1.760 decorazioni di Natale e vincere il Guinness World Record

MONDO – Il Natale non ispira solo buoni sentimenti o voglia di fare shopping, a quanto pare c’è anche chi abbagliato dalle decorazioni le colleziona. Nella città gallese di Swansea la signora Sylvia Pope ha cos’ tanti addobbi natalizi da essersi aggiudicata un record mondiale, il Guinness World Record con 1.760 decorazioni a tema.



La sua collezione è iniziata nel 1999 e in città tutti la chiamano “Nana Baubles” che ha spiegato di essersi appassionata nella raccolta di festoni e palline per l’albero di Natale, dopo essere andata a trovare un amico. L’abitazione del conoscente era così riccamente addobbata da convincere Sylvia a iniziare la sua particolare raccolta.



Ma Nana Baubles non si accontenta del record mondiale e punta a raggiungere le due mila decorazioni entro il prossimo anno. Il suo scopo, ha spiegato in un’intervista, è di rendere magica la fesa del Natale per la sua famiglia.