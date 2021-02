Collegamento ferroviario con l'aeroporto di Venezia, c'è l'ok della Regione

VENEZIA - La Giunta regionale del Veneto, convalidando quanto convenuto nell'incontro svoltosi il 21 gennaio scorso tra la vicepresidente e assessore alle infrastrutture della Regione, Elisa De Berti, e il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha espresso parere favorevole ai fini dell'intesa sulla localizzazione del collegamento ferroviario con l'Aeroporto Marco Polo di Venezia, che deve ora essere esaminato dal Cipe.

Il progetto prevede la realizzazione di una connessione intermodale tra il "Marco Polo" e la rete ferroviaria Venezia-Trieste, coerentemente con le direttive europee finalizzate all'incremento del trasporto su ferro e con le linee strategiche di sviluppo definite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che hanno individuato in Venezia uno degli scali di interesse nazionale per i quali potenziare l'accessibilità e l'intermodalità.

"In vista della futura intesa Stato-Regione che sarà sancita dal Cipe - spiega De Berti -, abbiamo preordinatamente condiviso con il Comune di Venezia le proposte da presentare al Cipe stesso, per migliorare il progetto definitivo, tenendo conto in particolare delle istanze provenienti dal territorio e dai cittadini. Dell'incontro che ho avuto il 21 gennaio con il sindaco Brugnaro e i tecnici regionali e comunali è stato redatto un verbale, inserito come parte integrante e sostanziale della deliberazione, nel quale si esprime favore alla localizzazione dell'opera, ma con prescrizioni e con la richiesta di realizzazione di opere compensative, al fine di ridurre il più possibile l'impatto territoriale e sociale dell'opera: si tratta di elementi imprescindibili per mitigare gli effetti ambientali ma anche quelli socio-economici".

"Dall'accordo tra Regione del Veneto e Comune di Venezia emergono anche altri aspetti rilevanti - prosegue la vice presidente -, come la volontà di implementare la collaborazione per promuovere e attuare ulteriori progetti, tra cui la variante di Tessera sulla Statale 14, in capo all'Anas, non di diretta competenza ma funzionali e integrativi al collegamento ferroviario. Ma soprattutto Regione e Comune condividono l'auspicio di pervenire a una gestione commissariale delle procedure di realizzazione dell'opera per una sua rapida ed efficace attuazione, anche per garantire gli adeguati risarcimenti degli espropri".