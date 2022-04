Colle Umberto piange Cristina Faraon: una vita di sacrifici e lavoro spezzata dal tragico incidente

COLLE UMBERTO - Una vita di sacrifici e duro lavoro. Cristina Faraon si era sempre dedicata anima e corpo alla sua famiglia, anche nei periodi più difficili. Purtroppo l’incidente avvenuto ieri sera lungo la Cadore-Mare non le ha lasciato scampo: la 63enne è morta così, all’improvviso, in una tranquilla serata di Pasquetta. Originaria di Tarzo, viveva a Colle Umberto, in via Tagliamento.

In passato aveva vissuto anche in Belgio, paese con cui aveva sempre avuto un legame molto particolare, visto che diversi suoi parenti abitano lì. Cristina aveva lavorato per tantissimi anni insieme al marito Ezio Canal, che gestiva la sua azienda metalmeccanica nella zona industriale di Vittorio Veneto. In fabbrica aveva ricoperto i ruoli più disparati, aiutando il marito nella conduzione dell’attività.

Nei momenti difficili era stata la colonna portante della famiglia, che rappresentava la sua priorità. I figli Marco, Gloria e Paola, che aveva allevato con dedizione e amore incondizionato, erano legatissimi a lei. Ieri sera la notizia della morte della donna ha gettato nello sconforto la comunità di Colle Umberto, amici e conoscenti della famiglia Canal.

