Collaborazione tra autostrada e aeroporto per migliorare i flussi di traffico, specie d'estate

TRIESTE - Autostrade Alto Adriatico e Trieste Airport hanno avviato una collaborazione strategica per migliorare la gestione del traffico viario e aereo in Friuli Venezia Giulia. L’obiettivo è ottimizzare gli accessi allo scalo aeroportuale e garantire un flusso più fluido per i milioni di utenti che ogni anno transitano sulla rete autostradale e nell’aeroporto.



Nel 2024, la rete di Autostrade Alto Adriatico ha superato i 52 milioni di veicoli, mentre Trieste Airport ha raggiunto il record di 1,3 milioni di passeggeri, con una crescita del 41,5%. Per far fronte a questo aumento, è in corso un importante intervento infrastrutturale al casello di Redipuglia, punto nevralgico per chi si dirige verso l’aeroporto.



L’intervento prevede il passaggio da cinque a sette piste totali, con l’aggiunta di due nuove piste in uscita e la trasformazione di una pista in reversibile per gestire al meglio i picchi di traffico estivi. Questa prima fase è quasi completata e permetterà di affrontare il grande esodo previsto per fine luglio e inizio agosto.

Al termine della stagione estiva, partirà un ulteriore ampliamento che porterà il casello a cinque piste in uscita e due in entrata, migliorando ulteriormente la capacità e la fluidità del traffico.



Il Presidente di Autostrade Alto Adriatico ha sottolineato l’importanza di fare rete e sinergia per supportare la crescita del territorio e della logistica regionale. Anche il Presidente di Trieste Airport ha evidenziato come questa collaborazione rappresenti un passo concreto verso un sistema intermodale efficiente, a vantaggio di tutti gli utenti.