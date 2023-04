Colla sugli stipiti delle porte della casa da svaligiare: arrestato

UDINE - Nella notte di venerdì, 14 aprile, poco dopo le ore 4.00, le Volanti della Questura udinese sono intervenute in via San Valentino a seguito di segnalazione di un residente, che aveva sorpreso una persona introdursi furtivamente all’interno di un condominio. Giunti immediatamente sul posto, e grazie alle indicazioni del segnalante, due agenti hanno notato che la porta che dà accesso alle cantine ed al cortile interno era spalancata e hanno scorto un uomo, rivelatosi poi quello entrato furtivamente nell’edificio, che stava scavalcando un cancello per uscire dal cortile stesso e darsi alla fuga. Allertati dai primi, altri due poliziotti, rimasti all’esterno, si sono messi all’inseguimento del fuggitivo, che hanno bloccato nei pressi del Teatro, nonostante la resistenza opposta.

L’uomo, cittadino georgiano 31enne, aveva con sé il perfetto kit del ladro d’appartamento: cacciavite, piccola torcia elettrica, plastica per aprire le serrature ed un tubetto di colla, con il quale lo stesso aveva precedentemente “segnato” tutte le porte d’ingresso dei vari appartamenti del condominio, apponendo un sottilissimo e quasi invisibile filo di colla tra la porta e lo stipite, per verificare, in un secondo momento, quali fossero quelli disabitati, da svaligiare indisturbato. Dagli accertamenti d'ufficio, è emerso anche che lo straniero, precedentemente espulso dal territorio nazionale, aveva fatto reingresso illegale prima della scadenza dei 5 anni prevista. L’uomo è stato, al termine degli atti di polizia giudiziaria, arrestato per la resistenza opposta agli operanti, la violazione di domicilio e per il reingresso illegale, e deferito all’AG in stato di libertà per possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli e ricettazione, in quanto trovato in possesso di una city bike, privo di qualsiasi titolo o giustificazione, e condotto infine presso la locale casa circondariale. Sotto sequestro penale gli arnesi da scasso, la bicicletta e la somma di 100 euro, verosimilmente provento di precedenti attività delittuose.