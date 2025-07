Colata detritica blocca la SS51 tra San Vito di Cadore e Cortina: strada chiusa

BELLUNO - Una colata detritica ha interessato la zona tra San Vito di Cadore e Cortina, provocando la chiusura della Strada Statale 51. L’interruzione della viabilità è stata segnalata dall’assessore regionale Gianpaolo Bottacin.



L’evento franoso ha reso necessario bloccare il traffico per motivi di sicurezza, mentre sono in corso le operazioni di verifica e messa in sicurezza dell’area interessata.

Si raccomanda agli automobilisti di evitare il tratto e di seguire le indicazioni delle autorità locali fino alla riapertura della strada.