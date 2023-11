Col camper sul greto del fiume nonostante l'emergenza meteo: l'acqua trascina via il mezzo

PORDENONE - Nella località di Colle a Pinzano al Tagliamento, Pordenone, due turisti stranieri e il loro animale domestico, un gatto, hanno vissuto momenti di terrore durante la notte, durante l'allerta meteo rossa in Friuli Venezia Giulia. Ignari dell'evolversi della situazione climatica, avevano deciso di trascorrere la notte sul greto del fiume Tagliamento con il loro camper, come segnala il Gazzettino.



Tuttavia, verso le due di notte, le acque del fiume hanno circondato il veicolo e lo hanno trascinato via mentre i turisti dormivano. In preda al panico, hanno prontamente chiamato il numero di emergenza 112: rapida la risposta da parte dei soccorsi.



Gli operatori sanitari in ambulanza ed elisoccorso, insieme ai vigili del fuoco, alle forze dell'ordine e ai volontari del soccorso alpino, si sono mobilitati per salvare la coppia. Per fortuna, il camper è stato bloccato dalla corrente a causa di alcuni tronchi, il che ha permesso ai soccorritori di recuperare i turisti, sebbene con alcune difficoltà. OT