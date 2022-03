Cofano funebre con l'effige della Madonna di Motta

GORGO AL MONTICANO - È stata presentata qualche gjorno fa. Dopo varie richieste, l’azienda di onoranze funebri contatta un’azienda in Abruzzo e ora mette in commercio un cofano funebre con l'immagine della madonna di Motta.

Lo ha spiegato Michael Cozzolino, titolare della Onoranze Funebri Zampieri che illustra la genesi di questa particolare novità. «In quest’ultimo periodo erano in molti che ci avevano domandato questo servizio. In commercio infatti ci sono delle bare con diverse immagini religiose, mi riferisco per la maggior parte ad effigi della Vergine Maria. Ci sono immagini della Madonna di Medjugorje, ma anche di Lourdes e via di questo passo.



Dunque abbiamo deciso di capire se anche per la nostra realtà si sarebbe potuto fare qualcosa». A Motta, ma non solo a Motta, sono tante le famiglie che, per i funerali dei loro cari, preparano delle epigrafi con le immagini della Madonna dei Miracoli di Motta. Si tratta di un'indicazione chiara della devozione che nel territorio si nutre per il santuario. «Abbiamo cercato e trovato un'azienda in provincia di L’Aquila, l'ebanisteria Prima Bottega. Grazie a questa collaborazione ora riusciremo, in esclusiva, a realizzare questo tipo di servizio. Un’idea che dunque nasce dal tipo di richieste da parte delle famiglie». Presentata anche un secondo cofano con dei cuori intagliati che ogni presente, al termine della cerimonia, può tenere in ricordo del caro defunto.