Code lunghissime in A27, a Vittorio in campo i vigili per gestire il traffico a Serravalle

VITTORIO VENETO – Vertice in Prefettura stamane, giovedì, per affrontare alcune questioni vittoriesi, in primis le ripercussioni sulla viabilità dei lavori che Autostrade sta facendo in due gallerie dell’A27 tra i caselli di Vittorio Veneto nord e sud. Il sindaco Antonio Miatto, dopo le code chilometriche registrate domenica scorsa in autostrada e quelle che pure hanno intasato la viabilità urbana tra Porta Cadore e Serravalle, ha chiesto al prefetto Maria Rosaria Laganà un incontro per avere alcuni chiarimenti anche operativi visto l’avvicinarsi di un nuovo fine settimana.

«Noi, come Comune, non avevamo ricevuto alcuna comunicazione da Autostrade sui lavori in corso, ma neppure la Prefettura aveva molte informazioni – spiega il sindaco Miatto -, per questo durante l’incontro c’è stata una telefonata con gli ingegneri di Autostrade per capire le tempistiche degli interventi in corso. Se i lavori nella galleria più a nord dovrebbe concludersi domani, venerdì, per quelli della galleria Monte Baldo non sono stati forniti tempi. Evidentemente qui i problemi da risolvere sono seri». Alla luce delle molte incognite, il prefetto ha fissato un nuovo incontro per la prossima settimana, questa volta convocando non solo il sindaco Miatto ma anche i rappresentanti di Autostrade e di Anas.

«Per questo fine settimana prevediamo come Comune di garantire almeno qualche forza in campo a Serravalle per fluidificare l’attraversamento – prosegue Miatto -: questa al momento è l’unica cosa che possiamo fare. Poi vedremo, alla luce del prossimo incontro, come muoverci. Però una cosa deve essere chiara ad Autostrade: quando fa dei lavori, deve preavvisare».