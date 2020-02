Coccodrillo imprigionato in un copertone da 4 anni: ricompensa per chi riuscirà a liberarlo

fotogramma del video trasmesso dalla CNN

Un coccodrillo vive da ben 4 anni con un copertone di moto intorno al collo, la povera creatura si aggira attorno alla città di Palu, nell’isola di Sulawesi, Indonesia. Una situazione che col passare del tempo si rivelerà letale per il povero coccodrillo, per questo l’Ufficio centrale per la conservazione delle risorse naturali del Sulawesi, il BKSDA ha deciso di offrire una ricompensa per chi riuscirà a liberarlo. Un’impresa non semplice, diversi sono stati i tentativi negli anni per catturare l’animale lungo ben 4 metri. Il tempo è stretto il coccodrillo continua a crescere e rischia di finire soffocato.