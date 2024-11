Cocaina e una prostituta al figlio di 13 anni per “consolarlo” dopo che la fidanzatina lo aveva lasciato

LONDRA – Il figlio 13enne è giù di morale perché la fidanzatina lo ha lasciato e il padre per “consolarlo” gli offre della cocaina paga una prostituta per fare sesso. Il ragazzino però non ha accettato e così il padre ha insistito dicendogli di "non fare la fighetta". Il teenager vistosi schernito dal genitore ha accettato ma una volta tornato dalla madre ha raccontato tutto: la donna ha quindi denunciato l’ex marito.

La vicenda accaduta a Londra ha avuto un’ampia risonanza nei media britannici. In tribunale l’uomo si è giustificato dicendo di essere un buon padre e che voleva consolare il figlio. Il giudice però lo ha condannato a 4 anni di carcere non solo per reati sessuali su minore ma anche per aver umiliato il figlio al fine d’indurlo ad accettare sesso a pagamento e droga. Il magistrato ha quindi lodato il ragazzo per aver avuto il coraggio di raccontare tutto alla madre, invitandolo a non sentirsi in colpa perché quanto accaduto è responsabilità unicamente del padre.