Cna, in Veneto ci sono ancora 2.327 cantieri con Superbonus

VENEZIA - In Veneto, al 29 febbraio, sono ancora aperti 2.327 cantieri legati al Superbonus del 110%, su un totale di 58.187 edifici interessati, con il 95,6% dei lavori realizzati e il 4,4% ancora in corso. Lo riferisce la Cna Veneto, commentando l'annuncio della stretta governativa sul provvedimento.

L'associazione stima che siano coinvolte 17mila famiglie, per oltre 600 milioni di euro di lavori a rischio, per un calcolo di circa 35mila euro a famiglia.

"Ancora una volta - commenta il presidente Moreno De Col - ci troviamo dinanzi a un repentino e inaspettato cambio di rotta da parte del Governo su questa travagliata misura fiscale. L'annuncio di ieri ha destato allarme tra tutti gli operatori e le imprese del settore, che hanno temuto un blocco immediato sui lavori in essere e non ancora conclusi. In attesa che venga ulteriormente definito il decreto, parrebbe che questa ulteriore stretta non si riferisca a quanto ancora in fase di realizzazione ma certamente non possiamo dirci tranquilli. Chiediamo continuità per quanto riguarda i lavori in fase di esecuzione secondo la normativa concessa, auspicando che questo intervento, che di fatto mette un punto conclusivo al Superbonus - conclude - non vada a penalizzare ulteriormente imprese e famiglie".