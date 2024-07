Clio MakeUp e Claudio Midolo: fine di un'amore, continuano come soci

BELLUNO - Il matrimonio tra Clio Zammatteo, nota come Clio MakeUp, e Claudio Midolo è giunto al termine. La coppia ha annunciato ufficialmente la separazione attraverso i profili social di Clio MakeUp, blogger originaria di Belluno: «Nello spirito di condivisione che da sempre ha caratterizzato il nostro stare insieme, con cuore pesante comunichiamo la nostra separazione».

Insieme da 18 anni e genitori di due bambine, Clio e Claudio hanno deciso di chiarire le voci di crisi che si rincorrevano da mesi. La nota ufficiale esprime gratitudine per l'unione passata, ma riconosce che, nonostante gli sforzi, sono giunti alla decisione di separarsi. La coppia ha sottolineato l'importanza del benessere delle loro figlie come massima priorità.

La dichiarazione prosegue spiegando che, nonostante la sofferenza, continueranno a vivere il loro ruolo di genitori con senso di responsabilità e chiedono rispetto per il momento difficile che stanno attraversando.

Infine, Clio e Claudio rassicurano i fan che la separazione non influenzerà il loro sodalizio: «Continuerà, pertanto, il nostro sodalizio artistico in ClioMakeUp, realtà della quale siamo co-fondatori, e per la quale cercheremo di continuare a lavorare con il sorriso».