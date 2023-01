Clima, temperature in Groenlandia mai così alte in mille anni

GROENLANDIA - Non sono state mai così alte, negli ultimi mille anni, le temperature in Groenlandia. Lo riferisce un gruppo di scienziati in un articolo pubblicato sulla rivista Nature nel quale espongono i risultati di una ricerca sugli effetti dei cambiamenti climatici sulla Groenlandia. Dai loro rilevamenti è emerso che nella regione artica la temperatura tra il 2001 e il 2011 è stata in media di 1,5 gradi Celsius più calda rispetto al XX secolo. E in questo i cambiamenti climatici causati dall'uomo hanno avuto un impatto significativo.

"La Groenlandia è quella che attualmente contribuisce maggiormente all'innalzamento del livello del mare", ha detto alla Cnn Maria Hörhold, autrice dello studio e glaciologa dell'Istituto Alfred Wegener. "E se continuiamo con le emissioni di carbonio come facciamo adesso, entro il 2100 la Groenlandia avrà contribuito fino a 50 centimetri all'innalzamento del livello del mare e questo interesserà milioni di persone che vivono nelle zone costiere", ha aggiunto.