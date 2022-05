Civica per Breda presenta il programma ai cittadini

BREDA DI PIAVE - Iniziato il ciclo di incontri tra la cittadinanza e la lista Civica per Breda con la candidata sindaco Fiorenza Zanette e la squadra di 12 candidati consiglieri. Un tour intenso, con tante occasioni di dialogo diretto, per illustrare il programma elettorale e ascoltare le istanze dei cittadini di Breda di Piave e delle sue frazioni. Già sabato scorso è stata Inaugurata la sede elettorale, in via Mario Del Monaco, 39 a Breda di Piave, proprio di fronte alla scuola media Galileo Galilei.

La sede elettorale sarà aperta fino alle elezioni ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17:30 alle 19:30, e il sabato e la domenica dalle 10:00 a mezzogiorno. «Dopo due anni di pandemia, vogliamo tornare a incontrarci, a confrontarci, a scambiare idee e visioni per il futuro di Breda – dichiara Fiorenza Zanette - Per questo abbiamo aperto alla cittadinanza la nostra sede elettorale, e per questo abbiamo deciso di organizzare un calendario denso di incontri pubblici e aperitivi, frazione per frazione, insieme a cittadine e cittadini. Partiamo stasera proprio dalla mia Pero: sera dopo sera, intendiamo illustrare il nostro programma elettorale per una Breda più sostenibile, con progetti molto concreti che riguardano la mobilità lenta, la socialità, l’ambiente, la promozione del territorio».

Gli appuntamenti:

Mercoledì 18/05 alle 20:45 a San Bartolomeo, Polisportiva in via Villa del Bosco, 4

Giovedì 19/05 alle 20:45 a Vacil, Sporting Live Center in via Colombera, 1

Venerdì 20/05 alle 18:00 aperitivo a Pero, Pizzeria Luppolo Selvatico in via Garibaldi, 44

Lunedì 23/05 alle 20:45 a Saletto, Sala parrocchiale in piazza Vittorio Veneto, 6

Mercoledì 25/05 alle 20:45 a Campagne, Sala Polivalente in piazza Nazioni Unite Giovedì 26/05 alle 20:45 a Breda, Sala consiliare in piazza Olivi

Domenica 29/05 alle 10:30 aperitivo a San Bartolomeo, Colombo Cafè in piazza Cristoforo Colombo, 17

Lunedì 30/05 alle 20:45 a San Bartolomeo, Polisportiva in via Villa del Bosco, 4

Mercoledì 08/06 alle 20:45 a Pero, Circolo NOI in piazza Mafalda, 2

Venerdì 10/05 alle 19:30 a Breda, Evento di chiusura della campagna elettorale da Suite7 in piazza Olivi, 7