Cittadina australiana ricoperta da una super ragnatela

AUSTRALIA - Immagini da cardiopalma per chi soffre di aracnofobia, quelle postate su Facebook da Carolyn Crossley, consigliere della cittadina di Gippsland nello stato di Victoria, in Australia. Già perché in questi giorni, complice un’ondata di maltempo i ragni hanno ricoperto l’intero paesaggio di una fitta coltre di ragnatela.



Secondo gli esperti si tratterebbe di un fenomeno naturale che si può verificare in simili circostanza meteorologiche, quando i ragni si sentono minacciati e per istinto di sopravvivenza attuano questo sistema di difesa definito "ballooning". In pratica tessono una quantità abnorme di tela per crearsi dei ripari sopraelevati dove potersi rifugiare.



La cittadina di Gippsland non è stata l’unica interessata dal fenomeno, diverse località della zona hanno infatti dovuto fare i conti con chilometri di ragnatele, prodotti probabilmente da milioni di ragni che popolano questa regione dell’Australia. L’evento si era verificato anche in passato ma mai con simili proporzioni.

