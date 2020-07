Cittadella della Salute: "A Treviso l'ospedale più all'avanguardia"

TREVISO - Tra meno di un anno sarà pronta la nuova Cittadella della Salute dell’ospedale di Treviso. I lavori dell’ospedale procedono a pieno ritmo con i sei piani quasi ultimati della struttura “hHgh care” (edifico 29) che sarà il cuore della Cittadella.



Qui troveranno collocazione tutte le funzioni a maggiore intensità di cura e complessità tecnologica quali sale operatorie, terapie intensive, degenze chirurgiche, diagnostica per immagini e radioterapia nonché l’area parto e le degenze di ostetricia. Saranno realizzati 430 posti letto: 338 posti letto in camere singole e doppie, 66 posti letto di terapia intensiva, 26 culle di terapia intensiva neonatale e 2 posti letto di terapia intensiva pediatrica.



L’ingresso per gli utenti, realizzato nell’edificio in costruzione, sarà collocato sul lato sud dell’edificio 01. Sarà preceduto da una grande piazza pedonale collegata alla Cittadella della Salute, in parte coperta.

"Si tratta dell'ospedale più all'avanguardia che ci sia. Altri se ne stanno realizzando, ma questo è il primo vero e proprio 'ospedale del futuro' che entrerà in funzione in Veneto”- ha detto il presente Luca Zaia questa mattina in visita al cantiere insieme al dirigente generale dell’Ulss2 Francesco Benazzi e il sindaco di Treviso Mario Conte. “La struttura trevigiana presenterà altissime tecnologie, professionalità al massimo, organizzazione moderna, con otto reparti clinicizzati ai quali se ne aggiungeranno altri, tutte le più moderne tecnologie, letti compresi, sia normali che di terapia intensiva. Ssrà anche un policlinico universitario con studenti e campus”, ha sottolineato Zaia.

“L’obbiettivo è quello di sempre in Regione Veneto: offrire cure sempre migliori alla gente facendo in modo che soffra e resti in ospedale il meno possibile”. Le opere strutturali dell’Edificio 29–high care a fine giugno hanno raggiunto un avanzamento del 65% circa: se ne prevede il completamento entro novembre. A giugno sono iniziate, contestualmente, le opere civili all’interno dell’edificio con la posa delle prime murature ai piani più bassi e le opere impiantistiche.



Sono inoltre state avviate le attività di scavo e di realizzazione delle fondazioni dell’Edificio 30 tecnologico dedicato a cucina, lavanderia e sterilizzazione e alla nuova centrale Suem 118. L’area dell’edificio 30 concentrerà le funzioni di supporto quali la centrale tecnologia per l’intero ospedale (3000 mq circa) e i nuovi magazzini di servizio e interscambio. Tra le due strutture saranno realizzati 700 nuovi parcheggi per il pubblico e il personale.



“Un risultato straordinario - ha aggiunto Zaia - perché, in questo caso, abbiamo avuto a che fare con il peggio che può produrre la burocrazia. Mille intoppi sono stati superati combattendo giorno dopo giorno con santa pazienza e altrettanta determinazione. Poi la fase realizzativa, come si è visto, è stata tempestiva, e questo gioiello della sanità pubblica nazionale è cresciuto velocemente, grazie anche all'abnegazione di tutti i lavoratori, che hanno operato senza sosta”. L'investimento per la nuova struttura che dovrebbe essere pronta per aprile 2021, è di 250 milioni di euro.