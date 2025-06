La città piange il piccolo Andrea, scomparso a soli 3 anni

PADOVA - La città di Padova è in lutto per la prematura scomparsa del piccolo Andrea Silva, venuto a mancare ieri, 23 maggio, all’età di soli tre anni. Andrea ha perso la sua battaglia contro una grave malattia che in pochi mesi non gli ha lasciato scampo, lasciando un profondo vuoto nel cuore della famiglia e di chi li conosce.



Il padre, Jacopo Silva, è una figura di spicco nel tessuto imprenditoriale e sociale di Padova. La sua famiglia è storicamente legata al commercio di autoveicoli, mentre lui ha ricoperto ruoli importanti come presidente dei giovani imprenditori di Confindustria dal 2007 al 2011 e consigliere comunale tra il 2014 e il 2016.



In questo momento di grande dolore, la famiglia Silva riceve l’abbraccio solidale della comunità, degli amici e di tutti coloro che vogliono testimoniare vicinanza e sostegno.



Il rito funebre si terrà giovedì 26 giugno alle ore 10:30 nella basilica del Carmine, in piazza Petrarca, nel cuore storico di Padova. È attesa una partecipazione numerosa da parte della città e delle persone che desiderano condividere il cordoglio della famiglia.