Città Futura lancia un sondaggio sulla città di Castelfranco Veneto

CASTELFRANCO – “C'è poco niente in realtà. Gli eventi culturali devono essere di vario genere e accessibili a tutti, anche dal punto di vista economico. Abbiamo un teatro meraviglioso, ma eventi a 20/30 euro sono riservati ormai a una platea di nicchia”: è una delle tantissime risposte date dai castellani nel sondaggio promosso dal gruppo Facebook Città Futura su tematiche tra le quali la scuola, la cultura e il turismo. Ne viene fuori un interessante quadro su cosa piace o no a cittadini ma soprattutto sulla città che vogliono.



Il 45% di chi ha risposto reputa che gli investimenti economici e gli interventi migliorativi del Comune sulle scuole elementari e medie negli ultimi 10 anni non siano stati sufficienti. Tante le richieste e le segnalazioni di problemi da risolvere, come in questo commento: “Verifica antisismica alle scuole, mense, palestre, finestre, manutenzione ordinaria e straordinaria carente”.



Il 70% inoltre ritiene che gli investimenti economici e gli interventi migliorativi della Provincia sulle scuole superiori di Castelfranco Veneto negli ultimi 10 anni non siano stati sufficienti. Quesito non causale visto che il sindaco è anche presidente della Provincia e qui i castellani si sono proprio sfogati: “Molti ragazzi del liceo sono senza aule: il biennio dello scientifico fa lezione nei containers, il musicale nei sotterranei delle scuole medie! Manca una palestra decente, le finestre nelle aule si sono scardinate più di una volta. Soprattutto al liceo Giorgione, servono opere di manutenzione e ampliamento della struttura”.



Il 75% quindi è persuaso che ad oggi i turisti che arrivano a Castelfranco non abbiano la possibilità di accedere a chiare indicazioni sui siti storici e culturali da visitare tramite dépliant, ufficio turistico. Mentre il 65% ritiene che le offerte culturali formative, ludiche e sociali in città non siano sufficienti e ben distribuite lungo il corso dell'anno. Ecco uno dei commenti al sondaggio: “Vorrei che ci fossero offerte culturali di maggiore levatura distribuite nel corso dell'intero anno e più proposte sociali ricreativi per i giovani sempre però di un certo livello”.



In fine il 55% dei castellani si dice convinto che non sia valida la proposta avanzata dal sindaco Marcon di riadattare ad uso scolastico alcuni padiglioni dismessi del vecchio ospedale: “L'idea non è sbagliata se non fosse che si è optato per le strutture più vecchie e indecorose, quando ci sono edifici dismessi di recente costruzione. Inoltre presso villa Bolasco ci sono spazi importanti che l'Università non utilizza e che di certo con un buon lavoro di diplomazia il Comune potrebbe ottenere, investendo così i soldi stanziati per sistemare i vecchi locali ospedalieri, in un duplice recupero culturale”.



