"La città di Vittorio Veneto è ferma"

VITTORIO VENETO - L’opposizione pubblica un giornalino a proprie spese e attacca la giunta Miatto.

“L’amministrazione non ha dato spazio alle voci dei gruppi consiliari di minoranza nel periodico “Vittorio Veneto informa”. Per questo abbiamo deciso di dare alla luce questo foglio informativo”, spiegano i capigruppo Marco Dus, Alessandro De Bastiani e Giulio De Antoni. Nel “giornalino” sono stati pubblicati gli interventi che erano stati preparati proprio per il periodico comunale. “La stampa e la divulgazione sono tutte a nostro carico”, specificano i capigruppo di Partecipare Vittorio, Rinascita Civica, Marco Dus Sindaco e Partito Democratico.

“Manca una visione prospettica a proposito del presente e del futuro della nostra città – si legge nel giornalino -. Ad esempio, non si sa nulla di concreto a proposito del Piano di Assetto del Territorio o del Piano del Traffico e ad oggi non sono state ancora affrontate in modo convincente le principali criticità esistenti: in primis la rigenerazione dei tanti scheletri urbani, il deperimento quasi irreversibile del patrimonio immobiliare, la messa in sicurezza delle strade più pericolose come via Dalmazia a Costa, via Isonzo a San Giacomo, via Vallata a Longhere”.

“I temi toccati sono molteplici e vanno dalle costruzioni nell’area verde dell’ex area Borca allo stallo dell’area Carnielli, dalla gestione di piazza Meschio alle centraline lungo il fiume, dall’aumento dell’Imu al rilancio del mercato di Serravalle”, spiega il Pd.

“La giunta Miatto è arrivata a metà mandato, ma la città è ferma, priva di prospettiva”, sostengono i capigruppo. “I vittoriesi si sono visti aumentare significativamente l’Imu – scrive Dus -. Le opere promesse, però, non sono state realizzate, nonostante un tesoretto da 1 milione e 800mila euro”.