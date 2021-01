"Città della Vittoria" tra i migliori istituti del Veneto, apre le porte agli aspiranti studenti

VITTORIO VENETO – È risultato nell’indagine Eduscopio della Fondazione Agnelli tra i migliori istituiti superiori ad indirizzo tecnico ed economico del Veneto e della Marca Trevigiane. Sabato 9 gennaio il "Città della Vittoria" aprirà virtualmente le porte ai potenziali studenti e alle loro famiglie interessati a conoscere l’offerta formativa e didattica dell’Istituto tecnico economico (Ite).

La sede di via Pontavai (in foto) aprirà le sue porte online (qui le modalità) per illustrare i tre indirizzi di studio: amministrazione, finanza e marketing; relazioni internazionali per il marketing e, terzo, turismo. A fare gli onori di casa una delegazione di docenti e di studenti.

«Questo risultato che ci vede ancora ad ottimi livelli in provincia di Treviso e fra le migliori scuole del Veneto, è legato al binomio inscindibile docenti-studenti – sottolinea il dirigente scolastico Domenico Dal Mas -. I docenti, con appassionato lavoro quotidiano, mettono in campo diverse strategie didattiche, atte a motivare e stimolare al meglio le tante potenzialità degli studenti, che nel corso del quinquennio, grazie al proprio impegno, arricchiscono le proprie conoscenze e iniziano a trasfonderle via via in competenze che, come testimonia l’indagine di Eduscopio, risultano apprezzate nel mercato del lavoro come anche fruttuose nei percorsi universitari».