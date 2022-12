Citrobacter: bambini si potevano salvare dal batterio killer

VERONA - Almeno in parte alcuni dei bimbi uccisi dal Citrobacter all'Ospedale della Donna e del Bambino di Borgo Trento a Verona potevano essere salvati: sarebbe questo, secondo le anticipazioni del Corriere del Veneto, l'esito della superperizia affidata un anno fa dalla Procura di Verona per la morte tra il 2018 e il 2020 di quattro neonati, il contagio di un centinaio e la disabilità di 9 di di essi. Il batterio killer si era annidato in un rubinetto dell'acqua utilizzato dal personale della Terapia intensiva e anche nei biberon. Morti che potevano essere evitate, secondo i tecnici, se chi di dovere fosse intervenuto per tempo e in modo adeguato. Il reparto venne chiuso solo il 12 giugno 2020 per procedere alla totale sanificazione degli spazi. A denunciare per prima che qualcosa non andava nell'ospedale era stata la biologa Francesca Frezza, una delle mamme che vide morire il proprio piccolo.