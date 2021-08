Cisterna in fiamme, tratto A4 chiuso fino a sera

PORTOGRUARO - L'autostrada A4, chiusa fra Portogruaro e Latisana in entrambe le direzioni, a causa dell'incendio di una cisterna che trasportava Gpl, accaduto questa mattina alle 11, resterà interdetta alla circolazione nel tratto interessato fino alla tarda serata. Ne dà notizia Autovie Venete.



Sono in corso, da parte dei Vigili del fuoco di Venezia e Udine accorsi sul posto con diverse squadre, le operazioni di svuotamento della cisterna.

Ancora critiche le condizioni della viabilità autostradale: si segnalano code fra San Giorgio di Nogaro e Latisana in direzione Venezia e in uscita allo svincolo di San Giorgio sempre verso Venezia.



Autovie consiglia, prima di mettersi in viaggio, di verificare la situazione del traffico in tempo reale sul sito www.infoviaggiando.it o chiamando il numero verde 800996099.

A scopo cautelativo le poche case circostanti la zona dove questa mattina si è sviluppato l'incendio di una cisterna, in A4, sono state fatte evacuare. Lo rendono noto i Vigili del fuoco. I pompieri sono arrivati sul posto con difficoltà a causa del traffico congestionato.

Sono stati inviati equipaggi da Latisana, Portogruaro, San Donà, Udine, Pordenone, Mestre, per un totale di 3 autopompe e 5 autobotti, oltre al carro Nbcr (Nucleare Biologico, Chimico, radiologico). I 25 operatori sono riusciti a spegnere l'incendio, che aveva coinvolto il gruppo valvolare, riuscendo a intercettare la perdita. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici dei Vigili del fuoco: potrebbe essere stato innescato dal fuoco scaturito da uno pneumatico posteriore per un probabile riscaldamento. La situazione è stata monitorata dall'alto dall'elicottero Drago 81. Il nucleo Nbcr sta ora predisponendo tutti i lavori preliminari per il travaso sul posto del Gpl su un'altra autocisterna.

#25agosto 11:00 #A4, #incendio del gruppo valvolare di un’autocisterna carica di GPL, #vigilidelfuoco con 10 automezzi e 25 operatori spengono le fiamme riuscendo a intercettare la perdita. In corso ora le operazioni del nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) pic.twitter.com/lVJlrAALZd — VigilFuoco Veneto (@vvfveneto) August 25, 2021 ”

