Cison di Valmarino, 41a edizione per Artigianato Vivo

CISON DI VALMARINO - È partita con successo la 41a edizione di Artigianato Vivo che ogni anno anima il centro storico di Cison di Valmarino. Dopo lo stop forzato del 2020 e l’edizione limitata dello scorso anno, gli organizzatori si dimostrano soddisfatti dell’affluenza dei primi giorni “Sta andando bene, non parliamo dei numeri a livello pre-covid, ma c’è un bel movimento e la gente è tornata a muoversi e a riprendere quello che aveva sospeso in questi due anni - commenta Simone Moret, presidente della Pro Loco - Gli espositori sono contenti, il tempo sta contribuendo e sui volti delle persone si vede abbastanza serenità, non più la tensione dello scorso anno”.



Per molti infatti Artigianato Vivo rappresenta un’occasione per rivedere amici e conoscenti, per godere la bellezza di uno dei Borghi più belli d’Italia accompagnati da profumi e sapori provenienti da varie regioni italiane come Lazio, Piemonte, Trentino, Campania. Un’esplosione di colori tra vetri, stoffe, gioelli e complementi d’arredo e ancora intrattenimenti musicali e, per i più piccoli, laboratori creativi presso Case Marian (Museo Ruralia) dalle 18 alle 21 (Ferragosto escluso).



I giorni festivi non mancheranno gli appuntamenti d’intrattenimento per le famiglie, mentre gli amanti dell’arte, presso le Antiche Cantine Brandolini, potranno immergersi nella bellezza delle opere create da sei artisti italiani. Gli stand sono aperti tutte le sere dalle 17 alle 23 nei giorni feriali, mentre domenica 14 e lunedì 15 agosto, ultimi due giorni dell’evento, già a partire dalle ore 10.

Per maggiori informazioni visitare il sito www.artigianatovivo.it.