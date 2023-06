Circa 3.000 persone al 'Laguna Pride' nel centro di Venezia

VENEZIA - Circa 3.000 persone hanno preso parte nel pomeriggio e in serata al 'Laguna Pride' organizzato da associazioni Lgbtq+ nel centro storico di Venezia. Dopo il raduno sul piazzale della stazione di Santa Lucia, il corteo di bandiere arcobaleno è sfilato per la zona del sestiere di Dorsoduro, in campo Santa Margherita per poi terminare sulle Zattere davanti al canale della Giudecca, dove si è svolto uno show con esibizioni, drag queen e dj set. Si è trattato, come hanno dichiarato gli organizzatori, di un pride "dal basso", contro la retorica del "rainbow washing", ossia della dichiarazione di inclusività fatta soltanto a scopo commerciale.