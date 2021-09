Cinquemila peluche cinesi al macero

UDINE - I funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in servizio nell’Ufficio delle Dogane di Udine hanno distrutto 5.400 peluche provenienti dalla Cina.

Il materiale era stata trattenuta in dogana alla Sezione Operativa di Punto Franco Nuovo per la mancata rispondenza alle specifiche caratteristiche di sicurezza e conformità.



A una verifica fisica, infatti, i funzionari Adm in servizio nell’Ufficio delle Dogane di Trieste hanno riscontrato che i pupazzi in poliestere mancavano della prevista marcatura CE, delle avvertenze al consumatore e dell’indicazione dell’età minima di utilizzo, che in questo caso non può essere inferiore ai tre anni.



Dal campione inviato al Laboratorio per le analisi di rito è risultata poi la non conformità agli standard di sicurezza previsti per legge, con particolare riferimento al rischio meccanico, per il possibile distacco di piccole parti che avrebbero potuto essere ingerite con conseguente rischio di soffocamento da parte dei bambini. Da qui la decisione.