Cinque turisti travolti da una valanga in Norvegia

VICENZA - I cinque italiani impegnati in un'escursione e coinvolti nella valanga in Norvegia provengono dal Vicentino. Lo si apprende da fonti della Farnesina. Fanno parte di un gruppo più numeroso di 8 italiani, tutti del vicentino, ma tre di loro non hanno partecipato all'escursione, stanno bene e sono in hotel. Alcuni di loro avevano gli zaini con airbag che hanno consentito di rimanere in superficie nel momento in cui sono stati travolti, mentre altri hanno sbattuto contro alberi riportando contusioni di diversa gravità. Un ferito sarebbe in condizioni definite critiche ma comunque apparentemente cosciente all'ospedale di Tromso.