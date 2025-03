Cinque mila euro per stare 10 giorni sdraiati: ecco l'offerta di lavoro dell'agenzia spaziale europea

L'idea di essere pagati per stare sdraiati potrebbe sembrare troppo bella per essere vera, ma l'Agenzia Spaziale Europea (ESA) sta cercando 20 coraggiosi volontari disposti a sperimentare proprio questa condizione. L'incredibile proposta arriva nell'ambito dell'esperimento scientifico "Vivaldi III", ideato per studiare gli effetti dell'assenza di gravità sul corpo umano, una situazione che gli astronauti devono affrontare durante le missioni spaziali. L'esperimento, che si svolgerà presso la clinica spaziale "MEDES" dell'ospedale universitario di Tolosa, avrà come protagonisti uomini di età compresa tra i 20 e i 40 anni, disposti a restare sdraiati per 10 giorni sulla superficie dell’acqua. In cambio, riceveranno una ricompensa di 5.000 euro.



L'obiettivo della ricerca

Lo scopo di "Vivaldi III" è comprendere come il corpo umano reagisce all'assenza di gravità. Gli astronauti, infatti, sono sottoposti a una serie di sfide fisiche legate alla mancanza di peso, come la perdita di massa muscolare e l'alterazione della circolazione sanguigna. Riprodurre queste condizioni sulla Terra in un ambiente controllato, pur non essendo identico a stare nello spazio, può offrire informazioni fondamentali per migliorare le missioni spaziali future e la salute degli astronauti.



Come funziona l'esperimento

I partecipanti saranno suddivisi in due gruppi per confrontare due modalità differenti di "assenza di gravità". Un gruppo di volontari passerà i 10 giorni sdraiato su un letto inclinato di sei gradi, con la testa più in basso rispetto ai piedi, mentre l'altro gruppo sarà immerso nell'acqua, mantenendo la testa e le braccia fuori dalla superficie. Durante l'esperimento, i partecipanti non saranno completamente isolati dal mondo esterno. Potranno infatti fare videochiamate per rimanere in contatto con i propri cari, dedicarsi a hobby o attività di svago, e anche lavorare in modalità smart working. Tuttavia, dovranno mantenere una posizione distesa per tutta la durata dell'esperimento, senza alzarsi nemmeno per andare in bagno. In caso di necessità, infatti, i volontari saranno trasferiti su una speciale barella che consente loro di rimanere distesi.



Durata

L'esperimento avrà una durata complessiva di 21 giorni. I primi e gli ultimi giorni saranno dedicati a esami medici, durante i quali verranno monitorate le condizioni di salute dei partecipanti prima e dopo i 10 giorni di studio. Questi test medici serviranno per confrontare lo stato fisico dei volontari e misurare gli effetti a lungo termine dell'esperimento.

Credit photo: MEDES/Prodigima/ESA