Cinque arresti nel blitz antidroga: scoperte 600 dosi di eroina, cocaina, crack e marijuana

VICENZA - Bltiz antidroga della Guardia di Finanza in uno stabile di Arcugnano (Vicenza), con cinque arresti. Sono state sequestrate 600 dosi di eroina, cocaina, crack e marijuana, recuperati 12 mila euro in contanti e sette computer rubati in alcune scuole del vicentino. L'operazione della Guardia di Finanza di Vicenza è scattata nella giornata di mercoledì 7 giugno, in azione anche due unità cinofile. Le indagini, iniziate dopo alcune segnalazioni dei residenti, hanno poi portato a scoprire che gli spacciatori si spostavano dalla provincia al centro del capoluogo per raggiungere i clienti.

Si tratta - spiega la Gdf - dell'ennesimo intervento nei confronti di un gruppo criminale dedito al traffico di sostanze stupefacenti. Gli arrestati in flagranza, per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, sono cittadini nigeriani tra 23 e 35 anni. Il gruppo di spacciatori agiva prevalentemente nella zona della stazione di Vicenza, in Campo Marzio e nelle strade limitrofe al centro storico.

Ad Arcugnano sono state individuate tre palazzine comunicanti tra loro attraverso una corte comune, abitate da extracomunitari, dove c'era un continuo via vai di persone, italiane e straniere, che sostavano all'interno per pochi minuti e si intrattenevano con gli arrestati. Gli investigatori hanno perquisito cinque appartamenti nelle palazzine, con 15 militari e con il cane antidroga del Gruppo Vicenza, che hanno circondato l'area, e inoltre con il supporto di un elicottero della sezione di Venezia. Le dosi di droga erano nascosti in mezzo ad abiti o all'interno di alcuni rotoli di carta igienica, in parte su alcuni ripiani accanto a materiale da confezionamento e da taglio. (ANSA)