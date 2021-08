Cinghiali in strada a Tarzo: "Ormai è una questione di ordine pubblico"

Immagine di repertorio

TARZO - “L’allarme cinghiali è un problema reale e concreto non solo per gli agricoltori e le loro aziende, ma anche per la popolazione”. Così Giorgio Polegato, presidente di Coldiretti Treviso, raccoglie l’allarme che arriva da Tarzo, comune in cui c’è stato un aumento esponenziale di segnalazioni di incontri ravvicinati con i cinghiali.

“Queste segnalazioni rilevano sempre più spesso la presenza dei cinghiali nelle strade e anche nei giardini privati – aggiunge Giuseppe Satalino, direttore di Coldiretti Treviso – pensiamo allora ai danni che compiono nelle aziende agricole e nei terreni coltivati che fanno da cuscinetto ai centri abitati. Oggi è chiaro che quello della fauna selvatica è un problema di ordine pubblico”.

Coldiretti Treviso accoglie favorevolmente la convocazione di un tavolo di coordinamento per la gestione della fauna selvatica che permetterà di rendere operativi i piani di controllo istituito da Regione del Veneto. Un’attività sollecitata dagli stessi agricoltori di Coldiretti durante la recente mobilitazione a Venezia, che ha visto coinvolti direttamente anche i cittadini, sindaci e amministratori locali. OT