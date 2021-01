Cinghiali in carreggiata, tratto di A4 chiuso due ore

TRIESTE - Il tratto autostradale della A4 tra Palmanova e Villesse (bivio A4/A34) è stato chiuso dalle 9.30 alle 11.40 di oggi, sabato, in entrambe le direzioni a causa della presenza di un branco di cinghiali su entrambe le carreggiate. Erano state istituite le uscite obbligatorie a Palmanova in direzione Trieste e Villesse in direzione Venezia.



Il tratto di autostrada A4 è stato riaperto poco dopo le 11.30.



A segnalare la presenza degli animali in carreggiata erano stati alcuni automobilisti e, osserva Autovie, "grazie al tempestivo intervento di personale della Concessionaria e della Polizia Stradale, è stato possibile chiudere il tratto impedendo così conseguenze gravi" per la sicurezza stradale.



Liberata la sede stradale dalla presenza degli animali selvatici la situazione è tornata alla normalità.



Gli ausiliari della Concessionaria stanno vigilando la zona per comprendere da dove e come i cinghiali siano riusciti a entrare in autostrada.