Immagine di Marte ripresa da Tianwen-1 da una distanza di 2 milioni di km fornita dalla CNSA



RUBRICA - La cinese Tianwen-1 entra con successo nell'Orbita di Marte La prima missione su Marte della Cina ha completato il suo viaggio su Marte il 10 febbraio 2021 entrando in orbita solo un giorno dopo l'inserimento nell'orbita della navicella spaziale Marte degli Emirati Arabi Uniti il 9 febbraio. Questa è la prima missione interplanetaria indipendente della Cina e ne fa il sesto paese nella storia a raggiungere il pianeta rosso.



Il 10 febbraio l'orbiter-lander della CNSA China National Space Administration, Tianwen-1 (Heavenly Questions), è diventato il secondo ad arrivare su Marte dei tre veicoli spaziali provenienti da tre diversi paesi che hanno lasciato la Terra a pochi giorni l'uno dall'altro a luglio. Il primo è stato il veicolo spaziale Marte "Hope" degli Emirati Arabi Uniti con inserimento in orbita il 9 febbraio. Il terzo, Perseverance della NASA arriverà la prossima settimana il 18 febbraio.



La missione cinese su Marte si basa sui suoi successi di esplorazione lunare ed è uno dei suoi sforzi più sofisticati, con l'obiettivo di completare l'orbita, l'atterraggio e il vagabondaggio in un'unica missione. Trasporta strumenti per valutare non solo l'atmosfera ma la mineralogia delle rocce superficiali locali, cercando la presenza di un ghiaccio d'acqua sotterraneo e segni di vita mentre studia le strutture interne, i campi magnetici e l'ambiente sotterraneo di Marte.



Tianwen-1, del peso di cinque tonnellate, è stato lanciato dallo spazioporto di Wenchang sull'isola di Hainan ed è composto da un orbiter, un lander e un rover delle dimensioni di un piccolo golf cart. Mentre si avvicinava a Marte, è stata avviata una manovra automatizzata di inserimento in orbita con l'orbiter che sparava il propulsore per circa 15 minuti per ridurre la sua velocità abbastanza da consentire la cattura da parte della gravità di Marte. Questo ha messo il veicolo spaziale in un ampio percorso ellittico che va da un minimo di 400 km dalla superficie fino a 180.000 km. Questo sarà tagliato nel tempo in un'orbita circolare più stretta.



Rimarrà in questa orbita per diversi mesi, fino a maggio o giugno, studiando l'alta atmosfera del pianeta ed esaminando le strutture e la composizione della superficie. Durante questo periodo di ricognizione verrà determinata la posizione migliore per l'atterraggio del lander. A maggio, rilascerà il suo lander per scendere su un atterraggio a razzo su un'ampia pianura di 2.000 miglia chiamata Utopia Planitia appena a nord dell'equatore marziano. Il rover da 240 kg (530 libbre) scenderà in superficie saldamente bloccato in posizione sul ponte superiore del lander. Se tutto va bene, le rampe estensibili si apriranno e il rover scenderà in superficie per una missione pianificata di 90 giorni marziani.



Dotato di sei strumenti, tra cui una telecamera multispettrale, una telecamera del terreno, un radar penetrante nel terreno, rilevatore di campo magnetico, sensori meteorologici e altri, il rover comunicherà con i controllori di volo sulla Terra utilizzando l'orbiter Tianwen-1 come stazione di collegamento.



L'orbiter stesso rimarrà in orbita polare per tutta la sua missione di due anni al fine di mappare la forma e la struttura geologica di Marte utilizzando anche lo strumento radar di esplorazione sottomarina di Marte per studiare le caratteristiche del suolo e la distribuzione del ghiaccio d'acqua. Misurerà anche la ionosfera e i campi elettromagnetici e gravitazionali.





*********************** ENGLISH ***************





China’s Tianwen-1 successfully enters Mars Orbit China’s first Mars mission completed its journey to Mars on 10 February, 2021 entering into orbit just one day after the United Arab Emirates' Mars spacecraft orbit insertion on 9 February. This is China’s first independent interplanetary mission and makes it the sixth country in history to reach the red planet.



On 10 February the CNSA China National Space Administration’s orbiter-lander, Tianwen-1 (Heavenly Questions), became the second to arrive at Mars of the three spacecraft from three different countries that left Earth within a few days of one another in July. The first was the United Arab Emirates' Mars spacecraft “Hope” with orbit insertion on 9 February. The third, NASA’s Perseverance will arrive next week on 18 February.



China's Mars Mission is building on its lunar exploration successes and is one of its most sophisticated endeavors yet, with the goal to complete orbiting, landing and roving in one mission. It carries instruments to assess not only the the atmosphere but the mineralogy of local surface rocks, searching for the presence of a subsurface water ice and signs of life while studying internal structures, magnetic fields and the subsurface environment of Mars.



Tianwen-1, weighing five tons, was launched from Wenchang spaceport on Hainan Island and is made up of an orbiter, a lander and a rover the size of a small golf cart. As it approached Mars an automated orbit insertion maneuver was initiated with the orbiter firing its thruster for about 15 minutes to reduce its speed enough to allow for capture by the gravity of Mars. This put the spacecraft into a large elliptical path ranging from as close as 400 km from the surface to as far as 180,000 km. This will be trimmed over time into a tighter more circular orbit.



It will remain in this orbit for several months, until May or June, studying the planet’s high atmosphere and examining structures and composition of the surface. During this reconnaissance period the best location for the lander touchdown will be determined. In May, it will release its lander to descend to a rocket powered touchdown on a broad 2,000 mile wide plain called Utopia Planitia just north of the Martian equator. The 240 kg (530-pound) rover will ride down to the surface firmly locked in place on the lander's upper deck. If all goes well, extendable ramps will unfurl and the rover will drive itself down to the surface for a planned 90-Martian day mission.



Equipped with six instruments, including a multi-spectral camera, a terrain camera, a ground-penetrating radar, magnetic field detector, meteorology sensors and others, the rover will communicate with flight controllers on Earth using the Tianwen-1 orbiter as a relay station.



The orbiter itself will remain in polar orbit throughout its two year mission in order to map Mars' shape and geological structure while also using the Mars-Orbiting Subsurface Exploration Radar instrument to investigate soil characteristics and water-ice distribution. It will also measure the ionosphere and the electromagnetic and gravitational fields.