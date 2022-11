Cinema a soli 3 euro: oggi tanti eventi imperdibili a Treviso, Conegliano, Vittorio, Montebelluna, Oderzo e Paese

TREVISO - Oggi, 29 novembre, l'ultimo appuntamento nelle sale di Treviso e provincia con le proiezioni dell’edizione 2022 de “La Regione del Veneto per il cinema di qualità - La Regione ti porta al cinema con tre euro - I martedì al cinema”, progetto pluriennale della Regione del Veneto, realizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie e l’Unione interregionale Triveneta AGIS.



In questo ultimo martedì di rassegna, il Multisala Edera propone, alle 17.30, 19.30 la visione, che sarà introdotta dal critico cinematografico Giuseppe Ghigi, di “I figli degli altri” (Francia, 2022, 104’) di Rebecca Zlotowski. Rachel è una donna di quarant’anni, senza figli. Ama la sua vita: gli studenti del liceo in cui insegna, gli amici, il suo ex, le lezioni di chitarra. Quando si innamora di Ali, stringe un legame profondo anche con Leila, la figlia di quattro anni dell’uomo. Le rimbocca le coperte prima di dormire, se ne prende cura, le vuole bene come se fosse sua. Ma amare i figli degli altri è un grosso rischio. Il film è in cartellone anche alle 21.30.



Spostandosi in provincia, il Cinema Cristallo di Oderzo punta, alle 20.30 su “Le buone stelle – broker” (Corea del Sud, 2022, 129’) di Kore'eda Hirokazu, premiato al Festival di Cannes 2022 per la Miglior interpretazione maschile. Nella pioggia una donna abbandona un neonato davanti a una “baby box”. Due uomini lo prendono in consegna, ma sono trafficanti di bambini. Quando lei torna vorrebbe riprenderlo, ma poi invece decide di mettersi in viaggio con i due per cercare i genitori ideali a cui vendere il piccolo. Ne nasce un on the road surreale in cui il gruppo finisce per trasformarsi in una famiglia per caso.



La commedia è protagonista al Multisala Verdi di Vittorio Veneto dove, alle 16.45, 19.20 e 21.15, troviamo “Il piacere è tutto mio” (Gran Bretagna, 2022, 97’) di Sophie Hyde. Nancy Stokes è un'insegnante in pensione, vedova, con alle spalle un matrimonio solido e rigoroso a cui però è sempre mancato un po' di brivido. Ormai sola, Nancy decide di cercare quello che nella vita di coppia non ha mai trovato: una soddisfacente esperienza sessuale. Si rivolge così a un'agenzia di gigolò e sceglie di incontrare Leo Grande. Giovane e affascinante, Leo Grande sembra essere tutto quello per cui Nancy è pronta a pagare: un uomo in grado di realizzare le sue fantasie. Ma nel corso di tre incontri in una camera di hotel le dinamiche cambiano: Leo si dimostra non solo come un uomo con cui fare dell'ottimo sesso, ma anche una persona con cui parlare e nonostante la differenza d'età, tra i due nascerà un rapporto di fiducia che porterà Nancy a riscoprire sé stessa.



Due le proposte questa settimana al Multisala Cinergia di Conegliano. Alle 17.40 e 20.10 inizia “La Signora Harris va a Parigi” (Gran Bretagna, Ungheria, 2022, 115’) di Anthony Fabian. Il film racconta l’incantevole storia di una comune governante britannica il cui sogno di possedere un abito da sera firmato Christian Dior la condurrà verso una straordinaria avventura a Parigi. In alternativa, alle 18.00 e 20.45, si può optare per “L’ombra di Caravaggio” (Italia, 2022, 120’) di Michele Placido. Italia 1600. Michelangelo Merisi è un artista geniale e ribelle nei confronti delle regole dettate dal Concilio di Trento che tracciava le coordinate esatte nella rappresentazione dell’arte sacra. Dopo aver appreso che Caravaggio usava nei suoi dipinti sacri prostitute, ladri e vagabondi, Papa Paolo V decide di commissionare a un agente segreto del Vaticano una vera e propria indagine, per decidere se concedere la grazia che il pittore chiedeva dopo la sentenza di condanna a morte per aver ucciso in duello un suo rivale in amore. Così l’Ombra, questo il nome dell’investigatore, avvia le sue attività di inchiesta e spionaggio per indagare sul pittore che - con la sua vita e con la sua arte - affascina, sconvolge, sovverte. Un’Ombra che avrà nelle sue mani potere assoluto, di vita o di morte, sul destino di un genio.



Il Multisala Manzoni di Paese in quest’ultima settimana di rassegna offre, alle 19.30 e 21.15 la visione di “Maigret” (Francia, 2022, 89’) di Patrice Leconte, con l’introduzione del critico cinematografico Alessandro Cuk. Maigret indaga sulla morte di una giovane ragazza. Non c’è niente che la identifichi, nessuno sembra conoscerla o ricordarla. Durante le indagini Maigret incontra una delinquente, che somiglia stranamente alla vittima, e risveglia in lui il ricordo di un’altra scomparsa, più antica e più intima.



Al Cinema Italia Eden di Montebelluna, Manlio Piva dell’Università degli Studi di Padova sarà presente in sala alle proiezioni delle 18.20 e 21.15 di “Triangle of sadness” (Svezia, 2022, 149) di Ruben Östlund, vincitore della Palma d’Oro all’ultimo Festival di Cannes. Una coppia di modelli, Carl e Yaya, partecipa a una crociera di lusso insieme a un bizzarro gruppo di super ricchi e a un comandante con il debole per gli alcolici e Karl Marx. Tutto all'inizio sembra piacevole e "instagrammabile", ma un evento catastrofico trasforma il viaggio in un'avventura in cui ogni gerarchia viene capovolta. Alle 15.30 e 17.40 verrà proiettato anche il film “Gli orsi non esistono” (Iran, 2022, 106’) di Jafar Panahi, Premio speciale della Giuria alla 79. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Il film ritrae due storie d’amore parallele. Due storie in cui gli amanti vengono osteggiati dalle forze della superstizione, dalle meccaniche del potere e da ostacoli nascosti e inevitabili. In cartellone alle 19.30 troviamo anche “The menu” (USA, 2022, 106’) di Mark Mylod, una dark comedy incentrata su una cena di alta cucina preparata dal famosissimo ed eccentrico chef Julian Slowik, che si tiene in un ristorante su una remota isola privata. Celebrità e altri nomi noti accorrono da diversi parti del mondo per scoprire quali prelibatezze il cuoco abbia inserito nel menu. Mentre l'elegante personale di sala, diretto da Elsa, li accoglie e li serve, la tensione nel corso della serata cresce sempre più, tra segreti svelati e i piatti del sontuoso menù condito da scioccanti sorprese. Quando iniziano ad accadere eventi violenti al limite della follia, Slowik rivelerà le sue vere intenzioni e soprattutto come il suo elaborato menù debba avere un finale a sorpresa scioccante.

