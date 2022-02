Cinema: da Venezia a Mosca, dalla 78/a Mostra arrivano 10 film

VENEZIA - Si aprirà venerdì 18 febbraio con la proiezione di "Qui rido io" di Mario Martone - e proseguirà fino a mercoledì 23 febbraio - la XIII edizione della rassegna Da Venezia a Mosca, con dieci lungometraggi italiani della 78/A Mostra del Lido diretta da Alberto Barbera.

La rassegna, organizzata dalla Biennale di Venezia in collaborazione con l'Istituto italiano di cultura e l'Ambasciata d'Italia a Mosca, si tiene nella capitale russa al Cinema Oktiabr', la sala cinematografica più grande e prestigiosa della metropoli, nonché a Novosibirsk dal 21 al 27 febbraio al Cinema Pobeda. Dal Concorso di Venezia 78 provengono 'Qui rido io' di Mario Martone (film d'apertura della rassegna), 'America Latina' di Damiano e Fabio D'Innocenzo e 'Freaks Out' di Gabriele Mainetti. Partecipano poi, dalla sezione Fuori Concorso del Lido, 'Ariaferma' di Leonardo Di Costanzo, 'Il bambino nascosto' di Roberto Andò e i documentari 'Ezio Bosso. Le cose che restano' di Giorgio Verdelli, 'Django & Django' di Luca Rea, 'Ennio' Un Maestro' di Giuseppe Tornatore. Dalla sezione Orizzonti proviene 'Il paradiso del pavo''e di Laura Bispuri e da Venezia Classici sarà proposto 'Per grazia ricevuta' di Nino Manfredi, omaggio all'attore e regista nel centenario della nascita (2021).