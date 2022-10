Cina, Xi Jinping confermato leader del Partito comunista

CINA - Il presidente cinese Xi Jinping è stato confermato segretario generale del Partito Comunista Cinese per il terzo mandato. L'elezione avvenuta durante la prima sessione plenaria del Comitato Centrale del partito che ha votato per la conferma del leader alla guida del Pcc per altri cinque anni.



Si sono conclusi ieri a Pechino i lavori del XX Congresso nazionale del Partito comunista cinese, iniziato lo scorso 16 ottobre. Xi Jinping ha presieduto la sessione conclusiva dei lavori nella Grande Sala del Popolo. Lo riferisce l'agenzia ufficiale Xinhua. Scelto il nuovo Comitato centrale e la nuova Commissione centrale per l'ispezione della disciplina. Approvati, inoltre, emendamenti alla costituzione del Partito. Esclusi dal Comitato centrale quattro veterani del partito - tra i quali il premier cinese Li Keqiang.



Il presidente russo Vladimir Putin ha inviato un telegramma a Xi Jinping per congratularsi per la sua rielezione, riferisce l'agenzia Ria Novosti. "Sarò felice di continuare il nostro dialogo costruttivo e il lavoro congiunto per sviluppare un partenariato globale e una cooperazione strategica tra i nostri stati" ha scritto Putin nel telegramma augurando a Xi Jinping successo, buona salute e prosperità.