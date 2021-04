Cina: violenta esplosione a bordo del più grande traghetto dell’Asia

CINA - Il traghetto, entrato in servizio lo scorso settembre, era in rotta con destinazione Dalian quando, dal garage della nave è uscito del fumo da un autocarro. Il capitano ha dunque preferito fare ritorno al porto di Weihai dove si è sviluppato un incendio preceduto, come si vede dal video, da un forte boato.



Le autorità locali hanno confermato che passeggeri e personale di bordo sono stati immediatamente evacuati e l'incidente non ha portato ad alcun ferito. Il traghetto, costruito nel 2020 è lungo 186 metri e largo 28 metri, naviga sotto la bandiera cinese, vine impiegato sulla linea che percorre la tratta da Weihai a Dalian sul Mar Giallo.



Le autorità marittime hanno aperto un’indagine per individuare la cause dell'esplosione ed hanno già ascoltato la testimonianza del comandante.

Ecco il video dell'esplosione.