Cina, pioggia di vermi dal cielo?

EDITORIALE – Nelle ultime 24 ore molti media hanno diffuso foto e video di quello che sembra essere l’effetto di una “pioggia di vermi”. Il singolare evento viene segnalato in Cina e più precisamente nella provincia di Liaoning che conta quasi 44milioni di abitanti. Beh, a dispetto di quello che si vede la realtà dei fatti è ben diversa. Quelli che a un primo sguardo sembrano dei grossi lombrichi, quasi dei lungi e paffuti bruchi (rigorosamente immobili), di fatto non sono altro che fiori di pioppo. Volendo essere più precisi i fiori di questo albero sono: “… raccolti in infiorescenze ad amento allungati, pendenti, sessili o peduncolate” (fonte Wikipedia).



Certo in passato ci sono state “piogge” di creature, dai pesci ai gamberi ma si è trattato di fenomeni spiegabili che spesso hanno trovato origine da trombe d’aria marine, che hanno poi “scaricato” sulla terraferma quanto avevano risucchiato in mare. Insomma, quella che sembrava una “pioggia di vermi” in realtà si è rivelata una solenne cantonata, a riprova che fare i giornalisti non è facile e che le verifiche sono di rigore. D’altronde sarebbe fin troppo facile dare per buono tutto quello che vediamo o leggiamo sul web. Chissà se si è trattato di un banale malinteso o dello scherzo di un buontempone?