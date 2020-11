In cimitero per seppellire la moglie defunta, marito cade nella buca e muore

Una tragedia nella tragedia, quella accaduta nei giorni scorsi a Guadalajara, in Messico. Un uomo è morto cadendo in una buca mentre si trovava in cimitero durante i funerali della moglie, appena deceduta.

La vittima, un 60enne del posto, era insieme ad altri familiari quando è precipitato in una buca scavata per una sepoltura. Pare che sopra fosse stato messo un pannello, che però non ha retto al passaggio dell’uomo. Inutili i soccorsi dei vigili del fuoco, che hanno recuperato il 60enne, e dei medici che lo hanno portato in ospedale.

Come riporta il quotidiano Informador, sul caso è stata aperta un’indagine.