Cigno perde l'orientamento e va a zonzo in piazza, recuperato e salvato

VENEZIA - Aveva probabilmente perso l'orientamento, e si è trovato in pieno giorno nella piazza di una frazione di Teglio Veneto (Venezia) un esemplare di cigno, che è stato recuperato e salvato dall'intervento della sezione ittico-venìatoria della Polizia Metropolitana di Venezia. "Un mio concittadino - racconta il sindaco di Teglio, Oscar Cicuto - ha notato il cigno girovagare smarrito in piazza e mi ha subito contattato.

Ho chiamato immediatamente gli agenti della Polizia metropolitana che sono arrivati velocemente. Hanno preso in custodia il cigno e l'hanno rimesso in libertà in un corso d'acqua, in modo che potesse ritrovare il suo habitat. Volevo ringraziare il mio concittadino e anche gli agenti che sono intervenuti in pochissimi minuti". Il volatile probabilmente era rimasto impigliato nella campagna circostante, e aveva un laccio attaccato alla zampa, che gli è stato slegato facendolo tornare in libertà.