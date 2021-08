Cigni in difficoltà lungo il Sile, salvati dai bagnini e dalle guardie a controllo del fiume

TREVISO - Recuperati e messi in salvo due bellissimi esemplari di cigno.



Un Ferragosto diverso per le guardie per l’Ambiente Veneto e per i bagnini della Fisa, la federazione italiana salvamento acquatico che ieri mentre controllavano le acque e le rive del Sile, hanno soccorso due cigni che versavano in condizioni di difficoltà.

Ad aiutare le guardie a mettere in salvo i cigni sono intervenuti anche diversi canoisti che ieri hanno attraversato il Sile. I cigni sono stati poi affidati al Centro di recupero animali selvatici di Treviso per le cure del caso.