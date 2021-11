Ciclocross, Filippo Fontana protagonista in Olanda

FREGONA - Il trevigiano di Fregona Filippo Fontana conquista la top ten nel campionato europeo di ciclocross Under 23. In Olanda, a Col di Vam, il campione nazionale, che corre per i Carabinieri, è riuscito a ottenere la nona posizione.

L’olandese Ryan Kamp si riconferma campione europeo di ciclocross della categoria uomni Under 23. Bissato il successo dello scorso anno a s’Hertogenbosh, grazie ad un affondo finale potente e letale con il quale è riuscito a precedere la coppia di belgi formata da Niels Vandeputte e il figlio d’arte Thibau Nys che gli hanno dato del filo da torcere fino alla fine.

Kamp si confema dunque sul tetto d’Europa, secondo posto e medaglia d’argento per Vandeputte e terzo e medaglia di brozo Nys, il primo ad arrendersi alla micidiale accelerata di Kamp in vista dell rampa finale che conduceva verso il traguardo. In chiave azzurra segnaliamo l’ottimo finale del carabiniere Filippo Fontana che chiude la prova in nona posizione con un ritrdo di 35 secondi. Quindicesimo posto per Davide Toneatti, 41esimo Lorenzo Masciarelli, mentre si è ritirato Samuele Leone.

ORDINE D’ARRIVO

1 KAMP Ryan (Olanda) 50:03

2 VANDEPUTTE Niels (Belgio) 0:01

3 NYS Thibau (Belgio)

4 WYSEURE Joran (Belgio) 0:08

5 VERSTRYNGE Emiel (Belgio) 0:15

6 MASON Cameron (Gran Bretagna) 0:19

7 MEEUSSEN Witse (Belgio) 0:26

8 MICHELS Jente (Belgio) 0:29

9 FONTANA Filippo (Italia) 0:35

10 RONHAAR Pim (Olanda) 0:42

Giorgia Pellizotti trionfa nella prova del Trofeo Triveneto a Nalles

Nella prova del Trofeo Triveneto a Nalles, nella categoria esordienti la trevigiana figlia d’arte Giorgia Pellizotti ha distanziato di quasi un minuto tutte le avversarie. In seconda e in terza posizione hanno chiuso Nicole Canzian (Dp66 Giant Smp) e Valentina Bravi (Melavì Tirano).

Allievi: il vittoriese Riccardo Da Rios (Sanfiorese) cede a Fabbro

Come in ogni fine settimana, gli allievi del primo hanno dato vita ad una sfida combattuta fino agli ultimi metri. Fabbro, Da Rios e Brafa hanno fatto gara solitaria. Nel testa a testa conclusivo ha avuto la meglio il friulano della Jam’s Bike Ettore Fabbro sul trevigiano della Sanfiorese Riccardo Da Rios di Vittorio Veneto.

Esordienti: Piero Deon (Sanfiorese) secondo battuto dal figlio di Paola Pezzo

Tra gli esordienti l’attacco decisivo è stato lanciato a due giri dal termine dal figlio d’arte Patrik Pezzo Rosola (Hellas Monteforte) che è riuscito a distanziare gli avversari e ad alzare braccia al cielo di fronte al sorriso della mamma e bicampionessa olimpica Paola Pezzo. Il podio è stato completato dal campione italiano Pietro Deon (Sanfiorese) e dall’altoatesino Aaron Scuderi (Kardaun).

La Sanfiorese ha realizzato anche un terzo posto al Trofeo Piemonte-Lombardia con Pietro Gerbaudo, esordiente secondo anno come Deon.

Sandro Bolognini