Ciclista travolto da un furgone: è grave

PORDENONE - Versa in gravi condizioni una persona che, intorno alle 14 di mercoledì, in via delle Caserme, a Pordenone, è rimasta coinvolta in un incidente stradale per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine. Mentre si trovava in sella a una bicicletta si è scontrata con un furgoncino ed è rovinata malamente a terra. Dopo una chiamata al numero unico di emergenza Nue112, gli operatori hanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato subito sul posto l'ambulanza e l'automedica provenienti da Pordenone. Le squadre sanitarie hanno assistito la persona ferita che è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone. Per quanto riguarda un incidente segnalato a Pordenone in largo San Giovanni, in mattinata, si segnalano persone ferite in maniera lieve, con rientro in codice verde.