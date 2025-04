Ciclista travolto da un camion in centro: finisce sotto le ruote

PORDENONE - Attimi di tensione nel pomeriggio di ieri in via Grigoletti a Pordenone, dove un uomo di 76 anni è stato investito da un camion mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. Il sinistro si è verificato poco prima delle 17, proprio di fronte alla farmacia comunale. Il mezzo pesante, che procedeva a velocità ridotta, ha urtato la bici, facendola cadere sotto le ruote. Nonostante la dinamica impressionante, l’anziano è rimasto cosciente. Sul posto sono intervenuti il 118 con ambulanza e automedica, oltre a una squadra dei vigili del fuoco. Dopo le prime cure, il ferito è stato trasportato all’ospedale di Pordenone con un codice di media gravità. Secondo i primi accertamenti, non sarebbe in pericolo di vita. La Polizia Locale ha avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.