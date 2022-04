Ciclista toccato dall’’auto, cade, sbatte la testa e muore

Foto d'archivio

MUSILE DI PIAVE (VENEZIA) - Forse urtato da un’automobile, ciclista cade e perde la vita. L'episodio è accaduto martedì nel primo pomeriggio a Musile di Piave, in provincia di Venezia.

T.R. aveva 71 anni: stava pedalando in sella alla sua bicicletta in via Millepertiche in Comune di Musile di Piave.



Sul posto sono accorse le forze dell’ordine per ricostruire la vicenda: con tutta probabilità il ciclista sarebbe stato urtato da un'automobile con la parte anteriore laterale.

L’auto era condotta da un 87enne del posto, che si è regolarmente fermato per prestare soccorso. Il ciclista ha perso il controllo della bici ed è caduto a terra, battendo la testa. Si è spento poco dopo.