Ciclista si scontra con l'auto: è gravissimo

GORIZIA - Un uomo, di 64 anni, è stato ricoverato questa mattina in condizioni molto gravi dopo che la bici sulla quale stava viaggiando in viale Giovanni Mazzini a Ronchi dei Legionari (Gorizia), si è scontrata con un'auto, per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, attivate dagli infermieri della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri hanno tempestivamente inviato sul posto un'ambulanza da Monfalcone, un'automedica da Gradisca d'Isonzo e l'elicottero di soccorso. Le equipes sanitarie hanno stabilizzato l'uomo, rianimandolo dopo che aveva subito un arresto cardiocircolatorio. Infine, è stato trasportato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.