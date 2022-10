Ciclista si scontra con centauro: entrambi sono gravi

PORDENONE - Ciclista si scontra con la motocicletta e viene ricoverat ain ospedale in gravi condizion. iÈ accaduto a Baseglia di Spilimbergo (Pordenone), lungo uno sterrato, in prossimità del greto del Tagliamento: il malcapitato, mentre era in sella a una bici, si è scontrato con una motocicletta.



Nell’impatto è rimasto ferito in maniera grave e serie lesioni sono state riportate anche dal centauro, un uomo. Dopo l’allarme, gli infermieri della Centrale Sores hanno inviato tempestivamente sul posto un'automedica, una autoambulanza e l’elisoccorso. Il ciclista è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Pordenone con automedica e ambulanza. Il centauro è stato elitrasportato all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in condizioni severe.