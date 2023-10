Ciclista si accascia a terra e muore: inutili i soccorsi

DUINO AURISINA - Oggi tra le 11.30 e le 12.50 circa i soccorritori della Stazione di Trieste del Soccorso Alpino hanno preso parte assieme agli operatori dell'ambulanza del 118 e all'elisoccorso regionale a seguito della chiamata da parte della Sores ad un intervento per un ciclista che è stato colto da malore mentre percorreva il sentiero 001 per Punta Bratina. A chiamare il Nue112 i suoi compagni di escursione che hanno subito iniziato il massaggio cardiaco. Le operazioni di rianimazione cardiopolmonare sono poi proseguite per circa un'ora al sopraggiungere dei soccorritori di terra e dell'elisoccorso regionale ma senza esito: l'uomo è deceduto. Si tratta di un triestino di 67 anni.