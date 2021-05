Ciclista sbalzato da un'auto sul ponte di Ravedis

MONTEREALE VALCELLINA (PORDENONE) - E' stato il primo ad arrivare sul posto il Soccorso Alpino di Maniago, per portare aiuto ad un ciclista sbalzato dal ponte di Ravedis da un'automobile poco prima delle 16.



L'uomo, L. Z., sulla sessantina, del pordenonese, è caduto oltre il parapetto del ponte cadendo per circa cinque metri sul piano inclinato del pendio franoso sottostante, fermandosi nella boscaglia presente grazie ad un albero.



Un soccorritore della stazione di Maniago era nei pressi e si è prontamente calato dal parapetto con una corda che aveva con sé in auto, assicurando l'infortunato in attesa dell'arrivo dei rinforzi. L'uomo ha riportato diversi traumi e probabilmente la frattura di alcune costole che gli rendeva difficoltosa la respirazione e fortunatamente indossava il casco protettivo.



L'operazione di soccorso è stata portata a compimento grazie all'arrivo, poco dopo, dei Vigili del Fuoco, dell'ambulanza del 118 e dell'auto medica sul greto del torrente sottostante, raggiungibile in auto.



Con l'aiuto del soccorritore alpino, che ha usato uno dei due capi della corda, è stato possibile far salire nel punto della caduta alcuni soccorritori dei Vigili del Fuoco e gli infermieri per sistemare il ferito nella barella spinale e poi nella barella dei Vigili del Fuoco calandolo sul greto, dove è stato consegnato all'ambulanza. La ricerca dell'automobilista, che si è allontanato dopo l'urto, è in mano ai Carabinieri.