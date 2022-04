Ciclista perde la vita in uno scontro con un'auto

VENEZIA - Un uomo di 68 anni è morto nello scontro tra la bicicletta da corsa di cui era alla guida ed un'automobile. E' avvenuto in località Valcerere-Dolfina, a Cavarzere nel veneziano. I pompieri accorsi dal distaccamento locale, hanno messo in sicurezza il tratto di strada dell'incidente, nel quale i due mezzi sono finiti in un fossato.



Purtroppo, nonostante i soccorsi, i sanitari del Suem non hanno potuto che constatare il decesso del ciclista. Ferito l'automobilista. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. OT